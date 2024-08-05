Алимхан Сыздыков успешно стартовал на Олимпийских играх

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков (до 130 кг) успешно стартовал на Олимпийских играх – 2024, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, в 1/8 финала Сыздыкову противостоял Алин Чирариу из Румынии. Схватка завершилась победой казахстанского "классика" со счетом 3:1.

Следующим соперником Алимхана Сыздыкова будет Салех Шариати из Азербайджана.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали потерпел поражение в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, но все же поборется за медаль.