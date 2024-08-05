Алимхан Сыздыков успешно стартовал на Олимпийских играх
Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков (до 130 кг) успешно стартовал на Олимпийских играх – 2024, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба НОК РК, в 1/8 финала Сыздыкову противостоял Алин Чирариу из Румынии. Схватка завершилась победой казахстанского "классика" со счетом 3:1.
Следующим соперником Алимхана Сыздыкова будет Салех Шариати из Азербайджана.
Ранее сообщалось, что казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали потерпел поражение в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, но все же поборется за медаль.
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