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Алимхан Сыздыков успешно стартовал на Олимпийских играх

борьба на ОИ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 19:52 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков (до 130 кг) успешно стартовал на Олимпийских играх – 2024, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, в 1/8 финала Сыздыкову противостоял Алин Чирариу из Румынии. Схватка завершилась победой казахстанского "классика" со счетом 3:1.

Следующим соперником Алимхана Сыздыкова будет Салех Шариати из Азербайджана.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали потерпел поражение в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, но все же поборется за медаль.

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