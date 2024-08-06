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ОИ-2024: Назым Кызайбай, Нора Джеруто и другие казахстанские атлеты, которые выступят 6 августа

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 05:55 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
6 августа боксерша Назым Кызайбай, легкоатлетка Нора Джеруто и еще девять спортсменов из Казахстана выступят на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта Казахстана, наши спортсмены выступят по пяти видам спорта:

  • легкая атлетика;
  • гребля на байдарках и каноэ;
  • греко-римская борьба;
  • скалолазание;
  • бокс.
Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 05:55

Фото: пресс-служба МТС РК

Из нового – соревнования по спортивному скалолазанию. Лидер нашей сборной Амир Маймуратов получил квоту на олимпийские игры в квалификационной серии в Будапеште, где занял второе место. Спортсмен, главный тренер сборной и массажист команды прибыли в Париж в конце июля, после чего провели несколько тренировок в спортивном комплексе Le Bourget.

Результаты казахстанских спортсменов за понедельник за 5 августа.

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