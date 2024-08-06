ОИ-2024: Назым Кызайбай, Нора Джеруто и другие казахстанские атлеты, которые выступят 6 августа
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
6 августа боксерша Назым Кызайбай, легкоатлетка Нора Джеруто и еще девять спортсменов из Казахстана выступят на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.
По информации Министерства туризма и спорта Казахстана, наши спортсмены выступят по пяти видам спорта:
- легкая атлетика;
- гребля на байдарках и каноэ;
- греко-римская борьба;
- скалолазание;
- бокс.
Фото: пресс-служба МТС РК
Из нового – соревнования по спортивному скалолазанию. Лидер нашей сборной Амир Маймуратов получил квоту на олимпийские игры в квалификационной серии в Будапеште, где занял второе место. Спортсмен, главный тренер сборной и массажист команды прибыли в Париж в конце июля, после чего провели несколько тренировок в спортивном комплексе Le Bourget.
Результаты казахстанских спортсменов за понедельник за 5 августа.
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