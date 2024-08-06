ОИ-2024: Назым Кызайбай, Нора Джеруто и другие казахстанские атлеты, которые выступят 6 августа

6 августа боксерша Назым Кызайбай, легкоатлетка Нора Джеруто и еще девять спортсменов из Казахстана выступят на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта Казахстана, наши спортсмены выступят по пяти видам спорта:

легкая атлетика;

гребля на байдарках и каноэ;

греко-римская борьба;

скалолазание;

бокс.

Фото: пресс-служба МТС РК

Из нового – соревнования по спортивному скалолазанию. Лидер нашей сборной Амир Маймуратов получил квоту на олимпийские игры в квалификационной серии в Будапеште, где занял второе место. Спортсмен, главный тренер сборной и массажист команды прибыли в Париж в конце июля, после чего провели несколько тренировок в спортивном комплексе Le Bourget.

Результаты казахстанских спортсменов за понедельник за 5 августа.