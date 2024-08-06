Боксерша Назым Кызайбай высказалась о своем поражении на Олимпиаде-2024

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

6 августа 2024 года на Олимпиаде в Париже боксерша Назым Кызайбай завоевала "бронзу". После боя она высказалась, что рассчитывала совсем на другой результат, сообщает Zakon.kz.

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