Боксерша Назым Кызайбай высказалась о своем поражении на Олимпиаде-2024
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
6 августа 2024 года на Олимпиаде в Париже боксерша Назым Кызайбай завоевала "бронзу". После боя она высказалась, что рассчитывала совсем на другой результат, сообщает Zakon.kz.
Олимпийская чемпионка Казахстана дала свой первый комментарий после боя.
"Не получилось так, как я хотела. Я хотела взять "золото".Казахстанская боксерша Назым Кызайбай
Ранее, 6 августа, боксерша Назым Кызайбай завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже.
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