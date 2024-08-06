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Париж-2024: Судьи признали свою ошибку и отдали американской гимнастке "бронзу"

Гимнастика Париж-2024 Бронза, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 11:14 Фото: Instagram/jordanchiles
На ХХХIII Олимпийских играх в Париже произошел неприятный инцидент. Американской гимнастке Джордан Чайлз пересмотрели оценку за вольные упражнения. Она смогла подняться с пятого места на третье, тем самым забрав медаль у румынки, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, по ходу соревнований сначала Чайлз поставили оценку за сложность – 5,8. А после того как американская сторона подала жалобу на пересмотр цифр, арбитры поставили – 5,9. Суммируя итоговую оценку, судьи показали Джоржан 13,766 баллов, что дало возможность американке подняться с пятого места на третье. 

А это значило, что Чайлз сдвинула с пьедестала почета румынскую спортсменку Ану Барбосу и завоевала "бронзу" Олимпиады-2024.

Пока шли разборки с третьим местом, первые призеры были уже определены. Чемпионкой Олимпийских игр стали бразильянка Ребека Андраде, а "серебро" досталось знаменитой американке Симоне Байлс.

Нынешние французские состязания лучших гимнасток мира проходят без капитана и лидера японской женской сборной. За неделю до старта Олимпиады-2024 19-летняя Секо Мията была исключена из олимпийской команды. Причинами стали употребление алкоголя и курение.  

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