79-летний Луческу вернулся на пост главного тренера сборной Румынии

Знаменитый румынский футбольный специалист Мирча Луческу, несмотря на свой возраст, продолжает работать по специальности. Но этот раз его пригласили снова тренировать сборную своих соотечественников, спустя 38 лет, сообщает Zakon.kz.

6 августа румынская федерация футбола объявила о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера национальной команды сроком на два года. Перед ним поставлена задача выхода на ЧМ-2026.

"Мы продолжаем эту замечательную историю вместе, ностальгируя. Не думал, что мне сделают предложение. Честно скажу, хотел, чтобы на моем месте был молодой тренер. Раз у нас не останется другого выхода, я обязан вернуться и предложить все, чему научился за это время. Знаю, будет сложно, но я верю в поколение игроков. Они показали это на Евро-2024, это группа игроков, которая может значительно вырасти". Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу

Луческу в последние годы был известен своей работой в ряде клубов из постсоветского пространства. С 1981 по 1986 год руководил сборной Румынии.



"Мне не нужны ни деньги, ни создание определенного имиджа, к работе в сборной меня подтолкнули те прекрасные моменты, которые я пережил здесь. Мое решение было обусловлено исключительно любовью к футболу. Сделаю абсолютно все, чтобы успешно пройти квалификацию на будущий мундиаль. Жена отговаривала меня не браться за эту работу. А сын посоветовал делать то, что считаю правильным, и то, что я чувствую. Мне стало интересно, потому что это будет нелегко". Мирча Луческу

Румынский наставник имеет 35 трофеев в качестве главного тренера на разных постах. Последним местом работы Луческу было киевское "Динамо", где он отработал три года.

На недавнем чемпионате Европы по футболу в Германии сборная Румынии сенсационно заняла первое место в подгруппе Е и сыграла в плей-офф турнира.