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79-летний Луческу вернулся на пост главного тренера сборной Румынии

Футбол Тренер Румынии, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 16:08 Фото: Instagram/mircea_lucescu
Знаменитый румынский футбольный специалист Мирча Луческу, несмотря на свой возраст, продолжает работать по специальности. Но этот раз его пригласили снова тренировать сборную своих соотечественников, спустя 38 лет, сообщает Zakon.kz.

6 августа румынская федерация футбола объявила о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера национальной команды сроком на два года. Перед ним поставлена задача выхода на ЧМ-2026. 

"Мы продолжаем эту замечательную историю вместе, ностальгируя. Не думал, что мне сделают предложение. Честно скажу, хотел, чтобы на моем месте был молодой тренер. Раз у нас не останется другого выхода, я обязан вернуться и предложить все, чему научился за это время. Знаю, будет сложно, но я верю в поколение игроков. Они показали это на Евро-2024, это группа игроков, которая может значительно вырасти". Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу

Луческу в последние годы был известен своей работой в ряде клубов из постсоветского пространства. С 1981 по 1986 год руководил сборной Румынии.

"Мне не нужны ни деньги, ни создание определенного имиджа, к работе в сборной меня подтолкнули те прекрасные моменты, которые я пережил здесь. Мое решение было обусловлено исключительно любовью к футболу. Сделаю абсолютно все, чтобы успешно пройти квалификацию на будущий мундиаль. Жена отговаривала меня не браться за эту работу. А сын посоветовал делать то, что считаю правильным, и то, что я чувствую. Мне стало интересно, потому что это будет нелегко". Мирча Луческу

Румынский наставник имеет 35 трофеев в качестве главного тренера на разных постах. Последним местом работы Луческу было киевское "Динамо", где он отработал три года. 

На недавнем чемпионате Европы по футболу в Германии сборная Румынии сенсационно заняла первое место в подгруппе Е и сыграла в плей-офф турнира.

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