"Карпатский Марадона" заменил Луческу на посту тренера сборной Румынии

20 апреля новым главным тренером сборной Румынии по футболу стал знаменитый Георге Хаджи, который сменил на этом посту покойного Мирча Луческу, сообщает Zakon.kz.

Федерация футбола Румынии и 61-летний специалист договорились о контракте на два отборочных цикла с целью вернуть команду в мировую элиту.

Георге Хаджи – самый прославленный румынский футболист, который признан лучшим игроком страны в XX веке. Стал знаменит по выступлениям за "Стяуа", "Реал", "Барселону" и "Галатасарай".

Уже на протяжении четверти века он работает в качестве тренера, начав свою трудовую деятельность на должности главного тренера сборной Румынии в 2001 году.

"Карпатский Марадона" в основном тренировал клубы из Турции и Румынии, такие как "Бурсаспор", "Галатасарай", "Политехника", "Стяуа", "Вииторул" и "Фарул".

Хаджи пришел на смену легендарного Мирча Луческу, который скончался 7 апреля на 80-м году жизни.