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Казахстанец Маймуратов 20 минут держал рекорд Олимпийских игр

Скалолазание Париж Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 17:18 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
6 августа казахстанский скалолаз Амир Маймуратов побил олимпийский рекорд на летних Играх-2024 в Париже. Цифры – 4,89 секунды, которые установил наш атлет, продержались всего 20 минут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет официальный сайт МОК, новый олимпийский рекорд казахстанца за короткий промежуток обновил Сэм Уотсон – 4,75.

Американец, к тому же, таким результатом установил новый мировой рекорд. Здесь необходимо отметить, что Уотсон ранее сам же владел этим рекордом планеты (4,79).

Скалолазание Париж Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 17:18

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Амир Маймуратов выступал в спортивном скалолазании на скорость, и в одной из первых попыток показал шикарный результат (4,89 секунды), который потянул на олимпийский рекорд.

К этой минуте наш скалолаз благодаря своим показателям пробился в четвертьфинал Олимпиады-2024.

6 августа также порадовал своих болельщиков борец греко-римского стиля Демеу Жадыраев, который завоевал путевку в полуфинал парижских баталий.   

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