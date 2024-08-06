Казахстанец Маймуратов 20 минут держал рекорд Олимпийских игр
Как пишет официальный сайт МОК, новый олимпийский рекорд казахстанца за короткий промежуток обновил Сэм Уотсон – 4,75.
Американец, к тому же, таким результатом установил новый мировой рекорд. Здесь необходимо отметить, что Уотсон ранее сам же владел этим рекордом планеты (4,79).
Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Амир Маймуратов выступал в спортивном скалолазании на скорость, и в одной из первых попыток показал шикарный результат (4,89 секунды), который потянул на олимпийский рекорд.
К этой минуте наш скалолаз благодаря своим показателям пробился в четвертьфинал Олимпиады-2024.
6 августа также порадовал своих болельщиков борец греко-римского стиля Демеу Жадыраев, который завоевал путевку в полуфинал парижских баталий.