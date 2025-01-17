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Мир

Китаец поставил новый рекорд по количеству прыжков через скакалку за минуту

Китаец поставил рекорд по количеству прыжков через скакалку за минуту, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 09:39 Фото: guinnessworldrecords.com
Житель Китая побил мировой рекорд по прыжкам на скакалке за одну минуту. 23-летний студент из Университета Чанцзи сделал это 388 раз (более 6 прыжков в секунду), сообщает Zakon.kz.

О необычном достижении стало известно из публикации Книги рекордов Гиннесса за 16 января 2025 года.

Алапати Йимайер еще в средней школе ради забавы стал посещать секцию по прыжкам на скакалке. Вскоре он поменял отношение, поняв, что у него есть способности к этому виду спорта.

Уже в университете он присоединился к команде по прыжкам на скакалке.

Его постоянные занятия не оказались напрасны: в октябре 2024 года студент завоевал титул чемпиона среди мужчин в прыжках со скакалкой за три минуты на Открытом чемпионате Китая по прыжкам со скакалкой.

Достижение вдохновило его, и он решил побить мировой рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса.

Подтвердив новый рекорд, юноша заявил:

"Когда я закончил, мои ноги дрожали, а разум отключился".

Теперь молодой рекордсмен хочет стать тренером по прыжкам со скакалкой.

Не так давно, 5 января, мы сообщали о другом необычном достижении. Тогда Кранти Кумар Паникера, который более известен в Индии под именем "человек-дрель", попал в Книгу рекордов Гиннесса, остановив языком 57 вентиляторов за минуту.

Если рекорд китайского студента вызывает восхищение, то действия жителя Индии порождают вопросы. Комментаторы со всего мира высказали негативную реакцию, отметив с сожалением следующее: "Достижения, которые мы заслужили к началу года".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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