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Борец Жадыраев сотворил сенсацию и вышел в полуфинал Олимпиады-2024

Борьба Полуфинал Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 16:32 Фото: Instagram/qaz_team_official
6 августа на ковер Парижа вышел казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадыраев и по результату второй удачной схватки завоевал путевку в полуфинал Летних Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

Наш борец, который выступал в весовой категории до 77 кг, в четвертьфинале французских состязаний победил серебряного призера Олимпиады-2020, чемпиона мира Акжола Махмудова из Кыргызстана со счетом 3:1, передает пресс-служба НОК РК.

А на старте этих соревнований Жадыраев одержал чистую победу над Алексисом Куэро (Колумбия). 

Таким образом, Демеу вышел в полуфинал Олимпиады-2024 и обеспечил себе как минимум участие в схватке за "бронзу".

Жадыраев стал третьим представителем казахстанской сборной, который показал свое мастерство на ковре Парижа. Два других наших участника Айдос Султангали и Алимахан Сыздыков накануне остались без медалей Олимпиады.  

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