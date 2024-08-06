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Ни одна из схваток не была легкой: Жадраев прокомментировал свой выход в финал Олимпиады

Ни одна из схваток не является легкой: Жадраев прокомментировал свой выход в финал Олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 22:36 Фото: olympic.kz
Борец греко-римского стиля Демеу Жадраев, прошедший в финал парижской Олимпиады, 6 августа прокомментировал свое выступление, сообщает Zakon.kz.
"Поскольку это Олимпийские игры, ни одна из схваток не является легкой. За соревнованиями следит весь мир. Поэтому ответственность очень большая. И я до сих пор не могу расслабиться. Впереди важный финал. Ранее я боролся против японца, с которым встречусь в финале, но уступал ему", – сказал Демеу Жадраев.

По словам спортсмена, в полуфинале он работал по тактике, заданной главным тренером Юрием Мельниченко.

"Все в итоге сложилось хорошо. Спасибо всем за поддержку. Ждем финала", – заключил Жадраев.

Ранее сообщалось, что Демеу Жадраев в 1/2 финала встречался с Сананом Сулеймановым из Азербайджана. Жадраев отлично провел первый период. Он заработал сразу шесть баллов, захватив преимущество в схватке. В итоге противостояние завершилось со счетом 6:1 в пользу Демеу. 

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