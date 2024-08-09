Казахстанская легкоатлетка выступила в финале ОИ в Париже
Фото: olympic.kz
В Париже на Олимпийских играх состоялся женский финальный забег на 10 тыс. метров. В нем приняла участие казахстанка Дэйзи Джепкемей, сообщает Zakon.kz.
Легкоатлетка хорошо начала забег. Некоторое время она даже лидировала походу дистанции. Однако выдержать увеличивающийся темп соперниц ей не удалось.
Джепкемей финишировала на 17 месте, показав на финише 31:26.55.
Победу одержала Беатрис Чебет из Кении – 30:43.25. Второе место заняла итальянка Надя Баттоклетти – 30:43.35. Сифан Хасан (Нидерланды) замкнула тройку лучших – 30:44.12.
Фото: olympic.kz
Ранее глава казахстанского бокса указал причину провала на ринге Парижа.
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