Казахстанская легкоатлетка выступила в финале ОИ в Париже

Фото: olympic.kz

В Париже на Олимпийских играх состоялся женский финальный забег на 10 тыс. метров. В нем приняла участие казахстанка Дэйзи Джепкемей, сообщает Zakon.kz.

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