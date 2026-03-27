Провалившая гендерный тест скандальная боксерша выступит на турнире с Казахстаном

Провалившая гендерный тест скандальная боксерша из Тайваня Линь Юйтин добилась права участвовать в азиатском континентальном первенстве в Монголии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Линь от женских соревнований для спортсменок после провала гендерного теста.

Международный олимпийский комитет (МОК) и его парижская группа по боксу заявили, что Линь может участвовать в Олимпийских играх, и раскритиковали предыдущую дисквалификацию IBA как "внезапную и произвольную" и принятую "без какой-либо надлежащей процедуры".

"Обладательница золотой медали Олимпийских игр 2024 года в Париже Линь Юйтин вернется на ринг на чемпионате Азии по боксу. Всемирная боксерская федерация подтверждает, что после обращения национальной федерации боксерша имеет право принять участие в предстоящем чемпионате Азии по боксу в Монголии, который пройдет с 29 марта по 10 апреля 2026 года", – говорится в документе.

Последний раз скандальная боксерша соревновалась с казахстанкой в 2023 году на Азиаде. Тогда в финале турнира она победила Карину Ибрагимову.

