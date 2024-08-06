Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

7 августа: как сегодня выступят казахстанцы на Олимпиаде в Париже

Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 04:30 Фото: Zakon.kz
7 августа казахстанские атлеты проявят себя на Олимпиаде в Париже в четырех дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Публикуем программу выступления казахстанцев на 7 августа.

  • 13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 1000 метров (мужчины). Квалификация

 Бекарыс Раматулла

Прямой эфир: телеканал Qazsport

  • 14:30. Греко-римская борьба, до 87 кг (мужчины). Предварительные раунды

 Нурсултан Турсунов

Прямой эфир: телеканал "Жибек Жолы"

  • 14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 1000 метров (мужчины). Квалификация

 Сергей Емельянов

Прямой эфир: телеканал Qazsport

  • 15:37. Тхэквондо, до 58 кг (мужчины). 1/8 финала

Самирхон Абабакиров — Вито Делл’Акуила

Прямой эфир: телеканал "Хабар"

  • 22:11 Греко-римская борьба. 77 кг. Финал. Мужчины

Демеу Жадраев

Прямой эфир: телеканал "Хабар"

  • 8 августа, 01:51. Бокс, до 80 кг (мужчины). Финал

Нурбек Оралбай — Александр Хижняк (Украина)

Прямой эфир: телеканал "Хабар"

6 августа одна из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже.

Читайте также

Олимпиада-2024 Количество Медалей
Как выглядит медальный зачет за пять дней до завершения Олимпиады-2024
Аксинья Титова
Париж-2024 2024 год Олимпийские игры Спортсмены Телевидение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Англия улица беспорядки
Погромы и беспорядки: что происходит в Великобритании
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: