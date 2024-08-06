7 августа: как сегодня выступят казахстанцы на Олимпиаде в Париже

Фото: Zakon.kz

7 августа казахстанские атлеты проявят себя на Олимпиаде в Париже в четырех дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Публикуем программу выступления казахстанцев на 7 августа. 13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 1000 метров (мужчины). Квалификация Бекарыс Раматулла Прямой эфир: телеканал Qazsport 14:30. Греко-римская борьба, до 87 кг (мужчины). Предварительные раунды Нурсултан Турсунов Прямой эфир: телеканал "Жибек Жолы" 14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 1000 метров (мужчины). Квалификация Сергей Емельянов Прямой эфир: телеканал Qazsport 15:37. Тхэквондо, до 58 кг (мужчины). 1/8 финала Самирхон Абабакиров — Вито Делл’Акуила Прямой эфир: телеканал "Хабар" 22:11 Греко-римская борьба. 77 кг. Финал. Мужчины Демеу Жадраев Прямой эфир: телеканал "Хабар" 8 августа, 01:51. Бокс, до 80 кг (мужчины). Финал Нурбек Оралбай — Александр Хижняк (Украина) Прямой эфир: телеканал "Хабар" 6 августа одна из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже.

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