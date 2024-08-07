Дважды "серебро" и другие итоги спортсменов Казахстана за 7 августа
По информации главного спортивного ведомства страны, в копилке сборной Казахстана семь медалей: одна золотая и по три серебряных и бронзовых наград. Что касается точных итогов дня, то они представлены следующим образом:
Демеу Жадыраев в финале греко-римской борьбы уступил японскому борцу Нао Кусаке и стал серебряным призером Олимпийских игр. Нурсултан Турсунов проиграл в четвертьфинале чемпиону Олимпиады в Токио Жану Беленюку из Украины.
Боксер Нурбек Оралбай тоже стал серебряным призером Олимпийских игр. В финале в весовой категории до 80 кг он сразился с украинцем Александром Хижняком и уступил ему со счетом 2:3.
Андрей Чугай, выступавший в отборе спринтерской программы велотрека занял 30-е место и не смог выйти в следующий этап. Показатель его времени 10.047 сек.
Тхэквондист Самирхон Абабакиров уступил в первом круге победителю Олимпийских игр в Токио, чемпиону мира Вито Делль'Акиле из Италии со счетом 1:2.
В гребле на байдарках и каноэ Сергей Емельянов занял четвертое место в своей группе в отборе соревнований на тыс. метров на каноэ-одиночке.
Бекарыс Раматулла, фото: Instagram/qaz_team_official
В личном зачете в гребле на тыс. метров на байдарках наш соотечественник Бекарыс Раматулла финишировал последним и не смог напрямую выйти в полуфинал. Теперь он снова будет соревноваться за приз в четвертьфинале.
Итоги соревнований Демеу Жадраева и поединка Оралбай – Хижняк.