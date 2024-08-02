Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 3 августа

Фото: pixabay

3 августа 2024 года на Олимпиаде в Париже казахстанцы проявят себя в пяти видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Прямая трансляция состязаний будет доступна для просмотра на телеканалах "Qazaqstan", "Qazsport", "Jibek Joly", "Хабар" и "Ел Арна".

11:00 Дзюдо. 1/8 финала. Смешанные командные соревнования. Финалы –19:00 Сборная Казахстана

12:00 Стендовая стрельба. Скит. Квалификация. Первый день. Женщины Асем Орынбай 12:30 Стендовая стрельба. Скит. Квалификация. Второй день. Мужчины Эдуард Ещенко 14:00 Шоссейные велогонки. Групповая гонка. Финал. Мужчины Евгений Федоров, Алексей Луценко 18:30 Спортивная гимнастика. Вольные упражнения. Финал. Мужчины Милад Карими 19:50 Бокс. Четвертьфинал. 50 кг. Женщины Назым Кызайбай 20:16 Спортивная гимнастика. Упражнения на коне. Финал. Мужчины Нариман Курбанов. К другим новостям Олимпиады-2024: представитель команды Казахстана по батутной гимнастике Данил Мусабаев 2 августа не смог пробиться в финал Олимпиады-2024 в Париже. Читайте также Олимпиада-2024: подведены итоги седьмого дня соревнований Казахстанский боксер Бибосынов не смог выйти в полуфинал Олимпийских игр Еще одна казахстанская боксерша выбыла из Олимпиады-2024

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