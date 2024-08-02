Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 3 августа
Фото: pixabay
3 августа 2024 года на Олимпиаде в Париже казахстанцы проявят себя в пяти видах спорта, сообщает Zakon.kz.
Прямая трансляция состязаний будет доступна для просмотра на телеканалах "Qazaqstan", "Qazsport", "Jibek Joly", "Хабар" и "Ел Арна".
- 11:00 Дзюдо. 1/8 финала. Смешанные командные соревнования. Финалы –19:00
Сборная Казахстана
- 12:00 Стендовая стрельба. Скит. Квалификация. Первый день. Женщины
Асем Орынбай
- 12:30 Стендовая стрельба. Скит. Квалификация. Второй день. Мужчины
Эдуард Ещенко
- 14:00 Шоссейные велогонки. Групповая гонка. Финал. Мужчины
Евгений Федоров, Алексей Луценко
- 18:30 Спортивная гимнастика. Вольные упражнения. Финал. Мужчины
Милад Карими
- 19:50 Бокс. Четвертьфинал. 50 кг. Женщины
Назым Кызайбай
- 20:16 Спортивная гимнастика. Упражнения на коне. Финал. Мужчины
Нариман Курбанов.
К другим новостям Олимпиады-2024: представитель команды Казахстана по батутной гимнастике Данил Мусабаев 2 августа не смог пробиться в финал Олимпиады-2024 в Париже.
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