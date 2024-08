В баскетбольном турнире Олимпиады-2024 случился исторический камбэк

Как передает Международная федерация баскетбола (FIBA), сербы проигрывали австралийцам с разницей в 24 очка в четвертьфинале Олимпиады-2024. Однако европейцы сумели отыграться и вырвали победу в овертайме – 95:90.



Этот результат считается самым крупным камбэком в истории Олимпийских игр.

Прежний рекорд принадлежал команде СНГ, которой на Олимпиаде-1992 удалось отыграться с "-12" и обыграть Литву (92:80).



Помимо камбэка, Сербия удостоилась путевки в 1/2 финала парижских состязаний, где встретится со звездами НБА из США.

