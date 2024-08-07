В баскетбольном турнире Олимпиады-2024 случился исторический камбэк
Как передает Международная федерация баскетбола (FIBA), сербы проигрывали австралийцам с разницей в 24 очка в четвертьфинале Олимпиады-2024. Однако европейцы сумели отыграться и вырвали победу в овертайме – 95:90.
Этот результат считается самым крупным камбэком в истории Олимпийских игр.
Фото: Instagram/paris2024
Прежний рекорд принадлежал команде СНГ, которой на Олимпиаде-1992 удалось отыграться с "-12" и обыграть Литву (92:80).
Помимо камбэка, Сербия удостоилась путевки в 1/2 финала парижских состязаний, где встретится со звездами НБА из США.
LeBron James has gone to the locker room after taking a shot to the face 🤕— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 6, 2024
Hopefully the Team USA star is okay 🙏 pic.twitter.com/IuveGz00l3
Неприятный инцидент произошел в матче 1/4 финала между США и Бразилией, где лидер американцев Леброн Джеймс получил удар по лицу и не доиграл матч.
Таким образом, в полуфиналах баскетбольного турнира Олимпиады-2024 померятся силами Сербия – США и Германия – Франция.
Между тем 7 августа олимпийская сборная Казахстана ждет очередных медалей в свою копилку. Хорошие шансы "озолотить" свою команду имеют боксер Нурбек Оралбай и борец Демеу Жадыраев.