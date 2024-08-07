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В баскетбольном турнире Олимпиады-2024 случился исторический камбэк

Баскетбол Камбэк Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:38 Фото: Instagram/paris2024
6 августа мужская сборная Сербии по баскетболу сотворила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр, отыгравшись с "-24" в поединке против команды Австралии, и пробилась в полуфинал турнира, сообщает Zakon.kz.

Как передает Международная федерация баскетбола (FIBA), сербы проигрывали австралийцам с разницей в 24 очка в четвертьфинале Олимпиады-2024. Однако европейцы сумели отыграться и вырвали победу в овертайме – 95:90.

Этот результат считается самым крупным камбэком в истории Олимпийских игр.

Париж-2024 Камбэк Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:38

Фото: Instagram/paris2024

Прежний рекорд принадлежал команде СНГ, которой на Олимпиаде-1992 удалось отыграться с "-12" и обыграть Литву (92:80).

Помимо камбэка, Сербия удостоилась путевки в 1/2 финала парижских состязаний, где встретится со звездами НБА из США. 

Неприятный инцидент произошел в матче 1/4 финала между США и Бразилией, где лидер американцев Леброн Джеймс получил удар по лицу и не доиграл матч.

Таким образом, в полуфиналах баскетбольного турнира Олимпиады-2024 померятся силами Сербия – США и Германия – Франция.

Между тем 7 августа олимпийская сборная Казахстана ждет очередных медалей в свою копилку. Хорошие шансы "озолотить" свою команду имеют боксер Нурбек Оралбай и борец Демеу Жадыраев. 

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