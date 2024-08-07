41-летний Лопес завоевал рекордное пятое "золото" в истории Олимпийских игр

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес стал первым спортсменом в истории, кому удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета на пяти Летних Олимпиадах подряд, сообщает Zakon.kz.

Свою пятую золотую медаль Лопес заработал 6 августа в финале Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе в категории до 130 кг. Михаин обыграл чилийца Ясмани Акоста со счетом 6:0.



Стоит отметить, что кубинец до этого выигрывал высшую награду в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Таким образом, 41-летний Лопес признан первым в истории спортсменом, кто завоевал пять золотых медалей на пяти летних Олимпийских играх подряд.

После победы в Париже борец объявил о завершении карьеры.

Если кубинец сотворил историю, то для нашего палуана Демеу Жадыраева этот момент может наступить 7 августа, когда он выйдет на французский ковер, чтобы попытаться получить высшую олимпийскую медаль всей жизни.

Финальная схватка серебряного призера ЧМ-2017 с японцем Нао Кусакой запланирована на 22:11 по казахстанскому времени.