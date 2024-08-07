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Не хватило ловкости: Как тренер Жадраева прокомментировал его поражение в финале ОИ

Не хватило ловкости: Как тренер Демеу Жадраева прокомментировал его поражение в финале ОИ , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 00:39 Фото: olympic.kz
Тренер казахстанского борца греко-римского стиля Демеу Жадраева Юрий Мельниченко 7 августа рассказал, чего не хватило спортсмену в финале Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.
"Хорошо боролся, но ловкости немножко не хватило. В одной ситуации провалился, потерял равновесие. Очень жаль. От начала до конца боролся, старался, всё было хорошо, но тут соперник мирового класса. Но Демеу в любом случае финалист, серебряная медаль. Это большой успех", – сказал Юрий Мельниченко.

Ранее сообщалось, что Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпийских игр-2024 в Париже. Борец дошел до финала соревнований в весовой категории до 77 килограммов. В решающей схватке Жадраеву противостоял Нао Кусака, представляющий Японию. Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу японского борца. 

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