Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Париж-2024: Сын превзошел олимпийский рекорд отца 20-летней давности

Легкая атлетика Рекорд Отца, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 14:55 Фото: Instagram/alekna.m
На летних Играх в Париже прошли соревнования по метанию диска, где литовец Миколас Алекна кинул снаряд на 69,97 метра и улучшил олимпийский рекорд своего отца Виргилиюса, который был установлен в 2004 году, сообщает Zakon.kz.

21-летний спортсмен со второй попытки метнул диск на 69,97 метра в финальной части Олимпийских игр – 2024.

Этот бросок позволил Алекна-младшему улучшить достижение своего отца Виргилиюса, который держал олимпийский рекорд с Игр-2004 в Афинах и он равнялся 69,89 метра.

Интересно то, что высшее олимпийское достижение Миколаса простояло недолго. В своей четвертой попытке рекорд Алекны-младшего перебил ямайский дискометатель Роже Стона – 70 метров, который и впоследствии стал олимпийским чемпионом Парижа. А "серебро" досталось литовцу. 

Здесь нужно отметить, что в апреле этого года Миколас Алекна стал обладателем нового мирового рекорда в метании диска – 74,35 метра.

Тогда литовец побил достижение немецкого легкоатлета Юргена Шульта, установленное в 1986 году (74,08 метра).

Читайте также

Бокс Париж Итоги
Париж-2024: Наставник казахстанских боксеров признал ошибку и извинился перед болельщиками
Куандык Шынасилов
Париж-2024 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Бокс
Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: