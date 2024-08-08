Париж-2024: Сын превзошел олимпийский рекорд отца 20-летней давности

На летних Играх в Париже прошли соревнования по метанию диска, где литовец Миколас Алекна кинул снаряд на 69,97 метра и улучшил олимпийский рекорд своего отца Виргилиюса, который был установлен в 2004 году, сообщает Zakon.kz.

21-летний спортсмен со второй попытки метнул диск на 69,97 метра в финальной части Олимпийских игр – 2024.

Этот бросок позволил Алекна-младшему улучшить достижение своего отца Виргилиюса, который держал олимпийский рекорд с Игр-2004 в Афинах и он равнялся 69,89 метра.



Интересно то, что высшее олимпийское достижение Миколаса простояло недолго. В своей четвертой попытке рекорд Алекны-младшего перебил ямайский дискометатель Роже Стона – 70 метров, который и впоследствии стал олимпийским чемпионом Парижа. А "серебро" досталось литовцу.

Здесь нужно отметить, что в апреле этого года Миколас Алекна стал обладателем нового мирового рекорда в метании диска – 74,35 метра.

Тогда литовец побил достижение немецкого легкоатлета Юргена Шульта, установленное в 1986 году (74,08 метра).