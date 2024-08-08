Лидер команды РК по художественной гимнастике стала 13-й на Олимпиаде-2024

Фото: olympic.kz/Сали Сабиров

Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева 8 августа завершила выступление в квалификации на Олимпиаде-2024, сообщает Zakon.kz.

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