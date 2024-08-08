Лидер команды РК по художественной гимнастике стала 13-й на Олимпиаде-2024
Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева 8 августа завершила выступление в квалификации на Олимпиаде-2024, сообщает Zakon.kz.
Сегодня состоялся квалификационный раунд в индивидуальном многоборье.
"Таниева в сумме набрала 126.600 балла. В итоговом протоколе она заняла 13-е место. К сожалению, выйти в финал гимнастке не удалось. В решающий раунд проходили первые десять спортсменок по итогам отбора", – говорится в сообщении Национального олимпийского комитета РК.
Промежуточное первое место заняла София Рафаэли из Италии. Второе место в квалификации заняла Дарья Варфоломеев (Германия). Следом расположилась Боряна Калейн (Болгария).
Ранее сообщалось, что представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов стали 11-ми на Олимпиаде-2024.
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