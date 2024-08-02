Олимпиада-2024: подведены итоги седьмого дня соревнований

Министерство туризма и спорта подвело итоги седьмого дня соревнований. Спортсменам удалось пополнить копилку казахстанских наград, сообщает Zakon.kz.

Заслуги казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Париже выглядят следующим образом:

Стендовая стрельба: Эдуард Ещенко выступил в первой квалификации и после трех серий выстрелов закрепился на 27-м месте, набрав 66 очков.

Академическая гребля: Владислав Яковлев занял 25-е место на Олимпийских играх. Спортсмен выступил в финале Е и финишировал в заезде на первом месте с результатом 6:59.43.

Дзюдо: Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш, выступающая в весовой категории свыше 78 килограммов, уступила спортсменке из Монголии.

Легкая атлетика: Казахстанские легкоатлетки Елизавета Матвеева и Надежда Дубовицкая не смогли попасть в финал Олимпийских игр. Дубовицкая завершила выступление на высоте 183 сантиметра, а Матвеева взяла 188 сантиметров. По итогам квалификации Надежда Дубовицкая стала 28-й, а Матвеева — 19-й.

Плавание: Адильбек Мусин финишировал пятым в заплыве на 100 метров баттерфляем. По итогам квалификации спортсмен занял 29-е место, завершив выступление на Олимпийских играх.

Фехтование: Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге заняла шестое место на Олимпийских играх.

Бокс: Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в полуфинал. В 1/4 финала Оралбай победил азербайджанского боксера Мурада Аллахвердиева. Счет 5:0.

Карина Ибрагимова не прошла в 1/4 финала и уступила победу Эшлиян Лосаде Мотта. (Пуэрто-Рико).

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов (51 кг) в четвертьфинале уступил олимпийскому чемпиону Рио из Узбекистана Хасанбою Дусматову.

Первый раунд выиграл Сакен со счетом 3:2. Второй раунд с таким же счетом забрал Дусматов. Третий раунд все судьи единогласно отдали узбекскому боксеру. Итоговый счет 2:3.

Батутная гимнастика: Данил Мусабаев не смог выйти в финал. Спортсмен набрал 58.070 балла и занял 9-е место.

Итого, в копилке Казахстана одна золотая и две бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Сакен Бибосынов (до 51 килограмма) 2 августа не смог выйти в 1/2 финала Олимпийских игр-2024.