Две казахстанские легкоатлетки вошли в топ-10 на Азиатских играх

Фото: Никита Басов

Казахстанские легкоатлетки Нора Джеруто и Дэйзи Джепкемей приняли участие в финале Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония). Наши спортсменки представляли Казахстан в беге на 5 тыс. м среди женщин, сообщает Zakon.kz.

В итоге Нора Джеруто преодолела дистанцию за 15:18.21 и заняла пятое место. Дэйзи Джепкемей показала результат 15:37.89 и стала седьмой. Победу одержала Винфред Яви (Бахрейн) – 15:10.18. Серебряную медаль завоевала Нодзоми Танака (Япония) – 15:11.65. Третье место заняла представительница Индии Парул Чаудхари – 15:14.61. Как отметили в пресс-службе НОК РК, Нора Джеруто завоевала серебряную медаль в беге на 3 000 м с препятствиями.

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