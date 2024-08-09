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Геннадий Головкин и Назым Кызайбай встретились на награждении

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 04:00 Фото: Турар Казангапов
В ночь на 10 августа президент НОК Казахстана Геннадий Головкин и Назым Кызайбай встретились в медальной церемонии призеров по женскому боксу, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день Назым – самая титулованная женщина-боксер Казахстана. И, пожалуй, самая успешная казахстанская участница Олимпийских игр в Париже.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 04:00

Фото: Турар Казангапов

7 августа в полуфинале Назым уступила китаянке Ю Ву, что автоматически сделало ее бронзовым призером Олимпиады-2024. Медаль, пусть и не самой высшей пробы, она получила только в ночь на 10 августа.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 04:00

Фото: Турар Казангапов

Церемония награждения состоялась после финала, в котором Ю Ву раздельным решением судей победила турчанку Бусеназ Чакыроглу. Вторым бронзовым призером стала филиппинка Айра Вильегас.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 04:00

Фото: Telegram/Олимпиада 2024

На Олимпиаде в Париже также прозвучал голос Димаша Кудайбергена.

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