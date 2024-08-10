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Париж-2024: самый молодой спортсмен сборной Казахстана и другие итоги за 9 августа

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:03 Фото: Instagram/qaz.tkd
В Министерстве туризма и спорта подвели итоги выступлений казахстанских спортсменов за 9 августа, сообщает Zakon.kz.

В современном пятиборье Георгий Борода-Дудочкин, выступавший в группе А полуфинала среди мужчин, набрал 1452 очка. Спортсмен не смог попасть в топ-9 атлетов казахстанской группы и не вышел в финал.

В гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова и Руфина Искакова финишировали третьими в женском финале группы А и В по гребле на 500 метров в парном разряде на каноэ. Показатель времени – 1:57.58 сек. В итоге, спортсменки завершили Олимпийские игры с 11 результатом.

В вольной борьбе Юсуп Батырмурзаев проиграл в первой схватке Роберту Барану из Польши.

Тхэквондист Батырхан Толеугали в 1/8 финала уступил двукратному чемпиону мира Симоне Алессио из Италии. Батырхан – самый молодой спортсмен в составе сборной Казахстана.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:03

Фото: Instagram/qaz.tkd

Казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей заняла 17 место в финале бега на 10 км.

После двух недель соревнований в копилке сборной Казахстана одна золотая медаль, по три серебряных и бронзовых медалей. С данными наградами Казахстан занимает 36 место.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:03

Фото: Telegram/Kazakhstan Sport

Стала известна программа соревнований казахстанских атлетов 10 августа.

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