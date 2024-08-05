Париж-2024: красноречивое фото Сафроновой и другие итоги за 5 августа
Как передает спортивное ведомство, в понедельник 5 августа Казахстан на соревнованиях в Париже представляли пятеро атлетов. Они были заявлены по трем дисциплинам:
- легкая атлетика;
- стендовая стрельба;
- греко-римская борьба.
Красноречивая фотография знаменосца сборной Казахстана говорит сама за себя: надеждам болельщиков на утешительный этап Ольги Сафроновой не суждено было сбыться. Бегунья финишировала шестой в своей группе.
Фото: пресс-служба МТС РК
Таким образом, с результатом 23.70 секунды Сафронова не смогла выйти в полуфинал в беге на 200 метров.
Асем Орынбай и Эдуард Ещенко, выступавшие в смешанной команде в программе скит, заняли 12-е место. В отборочном раунде они набрали 140 очков.
Фото: Instagram/kazshooting
В греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков уступил в четверть финале бронзовому призеру Олимпиады в Рио Салеху Шариати из Азербайджана. Шариати выиграл схватку со счетом 4:0.
Фото: Instagram/qaz_team_official
А Айдос Султангали в первой схватке уступил двукратному чемпиону мира Жоламану Шаршенбекову из Кыргызстана. Бой закончился со счетом 6:3.
Фото: Instagram/qaz_team_official
После схватки Айдос прокомментировал свое выступление. При этом он сохранил шанс на медаль ОИ.