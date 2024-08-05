Париж-2024: красноречивое фото Сафроновой и другие итоги за 5 августа

В Министерстве туризма и спорта Казахстана подвели итоги соревнований казахстанских спортсменов за десятый день Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает спортивное ведомство, в понедельник 5 августа Казахстан на соревнованиях в Париже представляли пятеро атлетов. Они были заявлены по трем дисциплинам:

легкая атлетика;

стендовая стрельба;

греко-римская борьба.

Красноречивая фотография знаменосца сборной Казахстана говорит сама за себя: надеждам болельщиков на утешительный этап Ольги Сафроновой не суждено было сбыться. Бегунья финишировала шестой в своей группе.

Фото: пресс-служба МТС РК

Таким образом, с результатом 23.70 секунды Сафронова не смогла выйти в полуфинал в беге на 200 метров.

Асем Орынбай и Эдуард Ещенко, выступавшие в смешанной команде в программе скит, заняли 12-е место. В отборочном раунде они набрали 140 очков.

Фото: Instagram/kazshooting

В греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков уступил в четверть финале бронзовому призеру Олимпиады в Рио Салеху Шариати из Азербайджана. Шариати выиграл схватку со счетом 4:0.

Фото: Instagram/qaz_team_official

А Айдос Султангали в первой схватке уступил двукратному чемпиону мира Жоламану Шаршенбекову из Кыргызстана. Бой закончился со счетом 6:3.

Фото: Instagram/qaz_team_official

После схватки Айдос прокомментировал свое выступление. При этом он сохранил шанс на медаль ОИ.