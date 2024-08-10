Танцуй, танцуй: брейкер Амир Закиров и другие атлеты в программе Олимпиады 10 августа
Министерство туризма и спорта Казахстана представило программу соревнований отечественных спортсменов на Олимпийских играх 10 августа.
Фото: пресс-служба МТС РК
Больше всего честь страны в этот день будет отстаивать житель Петропавловска Амир Закиров.
Впервые в истории Олимпийских игр соревнования по брейк-дансу стартовали 9 августа.
Соревнования будут проходить среди участников совместно, в виде батла. Судить выступления будут девять судей по пяти критериям: техника, вокабуляр, исполнение, музыкальность и оригинальность. Победит участник, который наберет больше очков от судей.
Посмотреть Олимпийские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар, Ел арна и JibekJoly. По усмотрению организаторов, возможны изменения по времени трансляции.
Геннадий Головкин и Назым Кызайбай встретились на церемонии награждения, которая прошла в Париже ночью 10 августа.