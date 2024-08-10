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Танцуй, танцуй: брейкер Амир Закиров и другие атлеты в программе Олимпиады 10 августа

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 05:50 Фото: Instagram/redbullkazakhstan
Казахстан в субботу в Париже представят четыре спортсмена в четырех дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Министерство туризма и спорта Казахстана представило программу соревнований отечественных спортсменов на Олимпийских играх 10 августа.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 05:50

Фото: пресс-служба МТС РК

Больше всего честь страны в этот день будет отстаивать житель Петропавловска Амир Закиров.

Впервые в истории Олимпийских игр соревнования по брейк-дансу стартовали 9 августа.

Соревнования будут проходить среди участников совместно, в виде батла. Судить выступления будут девять судей по пяти критериям: техника, вокабуляр, исполнение, музыкальность и оригинальность. Победит участник, который наберет больше очков от судей.

Посмотреть Олимпийские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар, Ел арна и JibekJoly. По усмотрению организаторов, возможны изменения по времени трансляции.


Геннадий Головкин и Назым Кызайбай встретились на церемонии награждения, которая прошла в Париже ночью 10 августа.

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