Танцуй, танцуй: брейкер Амир Закиров и другие атлеты в программе Олимпиады 10 августа

Министерство туризма и спорта Казахстана представило программу соревнований отечественных спортсменов на Олимпийских играх 10 августа.

Больше всего честь страны в этот день будет отстаивать житель Петропавловска Амир Закиров.

Впервые в истории Олимпийских игр соревнования по брейк-дансу стартовали 9 августа.

Соревнования будут проходить среди участников совместно, в виде батла. Судить выступления будут девять судей по пяти критериям: техника, вокабуляр, исполнение, музыкальность и оригинальность. Победит участник, который наберет больше очков от судей.