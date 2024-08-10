Казахстанский борец вольного стиля получил шанс побороться за "бронзу" Олимпиады

Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали (до 97 килограммов) примет участие в утешительном раунде на Олимпиаде-2024. Это стало возможным после того, как его обидчик по четвертьфиналу Ахмед Тажудинов (Бахрейн) выиграл полуфинальную схватку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, Тажудинов оказался сильнее американца Кайла Снайдера – 6-4.



Таким образом, Ергали получил шанс побороться за бронзовую медаль. Для этого ему надо выиграть утешительный раунд, что даст возможность пробиться в схватку за третье место.

Ранее сообщалось, что казахстанец Амир Закиров выступил в группе D. В первом баттле Закиров уступил Menno из Нидерландов – 0:2.