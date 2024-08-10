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Казахстанский борец вольного стиля получил шанс побороться за "бронзу" Олимпиады

борьба на ОИ-2024 в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 22:02 Фото: olympic.kz
Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали (до 97 килограммов) примет участие в утешительном раунде на Олимпиаде-2024. Это стало возможным после того, как его обидчик по четвертьфиналу Ахмед Тажудинов (Бахрейн) выиграл полуфинальную схватку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, Тажудинов оказался сильнее американца Кайла Снайдера – 6-4.

Таким образом, Ергали получил шанс побороться за бронзовую медаль. Для этого ему надо выиграть утешительный раунд, что даст возможность пробиться в схватку за третье место.

Ранее сообщалось, что казахстанец Амир Закиров выступил в группе D. В первом баттле Закиров уступил Menno из Нидерландов – 0:2.

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