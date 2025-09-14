Казахстанец завоевал "бронзу" на ЧМ по вольной борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Асылжан Есенгелды стал бронзовым призером чемпионата мира в Загребе (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место в категории до 61 кг казахстанец одержал победу над Джексеном Форрестом из США. Противостояние завершилось со счетом 9-8.

Ранее сообщалось, что Махмуд Сабырхан завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу в Великобритании.

До этого "золото" ЧМ по боксу завоевал казахстанец Санжар Ташкенбай. А Назым Кызайбай выиграла "серебро" ЧМ по боксу.

У Казахстана впереди пять финалов, которые начнутся в 22:00. А в копилке – "золото" Санжара Ташкенбая (50 кг), "серебро" Назым Кызайбай (48 кг) и две "бронзы" – Виктории Графеевой (60 кг) и Елданы Талиповой (80+ кг).