Последний день Олимпиады-2024: как сегодня будут выступать казахстанцы

11 августа 2024 года в заключительный день соревнований на Олимпийских играх-2024 в Париже Казахстан будет представлен в двух видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Прямая трансляция Игр будет доступна для просмотра на телеканалах "Qazsport" и "Ел Арна".

11:00 Легкая атлетика. Марафон. Финал. Женщины

Жанна Мамажанова

14:00 Вольная борьба. 97 кг. Утешительный раунд. Мужчины

Алишер Ергали (в случае победы выступит в схватке за "бронзу").

На 10 августа 2024 года олимпийская сборная Казахстана завоевала семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые.

Ранее сообщалось, что член команды Казахстана по велоспорту на треке Андрей Чугай завершил выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже.

