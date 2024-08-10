Последний день Олимпиады-2024: как сегодня будут выступать казахстанцы
Фото: Zakon.kz
11 августа 2024 года в заключительный день соревнований на Олимпийских играх-2024 в Париже Казахстан будет представлен в двух видах спорта, сообщает Zakon.kz.
Прямая трансляция Игр будет доступна для просмотра на телеканалах "Qazsport" и "Ел Арна".
- 11:00 Легкая атлетика. Марафон. Финал. Женщины
Жанна Мамажанова
- 14:00 Вольная борьба. 97 кг. Утешительный раунд. Мужчины
Алишер Ергали (в случае победы выступит в схватке за "бронзу").
На 10 августа 2024 года олимпийская сборная Казахстана завоевала семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые.
Ранее сообщалось, что член команды Казахстана по велоспорту на треке Андрей Чугай завершил выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже.
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