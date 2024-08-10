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Последний день Олимпиады-2024: как сегодня будут выступать казахстанцы

Расписание Олимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 02:58 Фото: Zakon.kz
11 августа 2024 года в заключительный день соревнований на Олимпийских играх-2024 в Париже Казахстан будет представлен в двух видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Прямая трансляция Игр будет доступна для просмотра на телеканалах "Qazsport" и "Ел Арна".

  • 11:00 Легкая атлетика. Марафон. Финал. Женщины

Жанна Мамажанова

  • 14:00 Вольная борьба. 97 кг. Утешительный раунд. Мужчины

Алишер Ергали (в случае победы выступит в схватке за "бронзу").

На 10 августа 2024 года олимпийская сборная Казахстана завоевала семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые.

Ранее сообщалось, что член команды Казахстана по велоспорту на треке Андрей Чугай завершил выступление на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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