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Китайцы опережают США по количеству "золота" в последний день Олимпиады-2024

Олимпиада-2024 Количество Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 11:22 Фото: Instagram/paris2024
11 августа на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже стартовал заключительный соревновательный день, где будет разыграно 13 комплектов наград в 11 видах спорта. К этой минуте на вершину общего зачета по высшим медалям поднялись спортсмены Китая, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта МОК, на утро 11 августа представители Поднебесной завоевали 39 золотых медалей, плюс 27 серебряных и 24 бронзовых призов.

Лидировавшие до этого американцы сейчас занимают вторую строчку медального зачета (38, 42, 42). Зато атлеты США имеют наибольшее количество завоеванных наград, 122 против 90 китайских.

Париж-2024 Количество Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 11:22

Фото: Instagram/paris2024

На третьем месте командного зачета располагаются спортсмены Австралии – 50 (18, 18, 14).

Олимпийцы Казахстана в этом рейтинге уже спустились на 41-ю позицию с активом в 7 медалей (1, 3, 3).

Шанс завоевать награды в последний день Олимпиады-2024 есть у двух наших посланцев: борца Алишера Ергали и легкоатлетки Жанны Мамажановой.

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