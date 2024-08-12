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Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады в Париже

Баскетбол Париж Золото, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 09:53 Фото: Instagram/nba
11 августа завершились ХХХIII летние Олимпийские игры в Париже. Только в заключительные часы французских состязаний стал известен победитель общего зачета по наградам. В четвертый раз кряду этой чести удостоились спортсмены США, сообщает Zakon.kz.

По сведениям официального сайта МОК, представители США выиграли медальный зачет Олимпиады-2024, обогнав Китай только за счет одного из последних видов соревнований.

Спасителем американской сборной стала их команда по женскому баскетболу, которая добыла 40-е "золото" в Париже и благодаря этому показателю они вышли на первое место в общей классификации. На французских аренах атлеты США всего завоевали 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых медали.

Париж-2024 Количество Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 09:53

Фото: Instagram/paris2024

На второй строчке медального зачета расположился Китай – 91 (40, 27, 24). Призовую тройку замкнули японцы – 45 (20, 12, 13), которые в последний день перегнали австралийскую делегацию. 

Здесь нужно отметить, что спортсмены США не проигрывают в общих зачетах летних Олимпийских игр с 2012 года в Лондоне.

Что касается олимпийской сборной Казахстана, то мы завершили Игры в Париже на 43-й позиции, собрав семь медалей (1, 3, 3). Единственное "золото" для страны принес дзюдоист Елдос Сметов. 

В ночь на 12 августа прошла церемония закрытия Олимпиады-2024. Следующие летние Игры состоятся через четыре года в Лос-Анджелесе (США).  

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