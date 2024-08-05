Спортсмены США вырвались на первое место медального зачета Олимпиады-2024
Как передает официальный сайт МОК, копилка американцев обогатилось 19 золотыми, 26 серебряными и 26 бронзовыми наградами.
Такое же количество медалей высшей пробы (19) на счету китайских спортсменов. Но у них меньше "серебра" (15) и "бронзы" (11).
Фото: Instagram/paris2024
Призовую тройку замыкают хозяева соревнований с активом в 44 приза (12, 14, 18). Что же касается сборной Казахстана, то мы располагаемся на 29-й позиции общего зачета.
К этому часу мы заработали четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.
Тем временем утром 5 августа в аэропорту Алматы приземлился самолет с призерами парижской Олимпиады, среди которых наши дзюдоисты – чемпион Елдос Сметов и обладатель "бронзы" Гусман Кыргызбаев.