Спортсмены США вырвались на первое место медального зачета Олимпиады-2024

На ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже стартовала последняя неделя соревнований. На утро 5 августа лидером по завоеванным медалям является сборная атлетов США, в активе которых 71 награда, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт МОК, копилка американцев обогатилось 19 золотыми, 26 серебряными и 26 бронзовыми наградами.

Такое же количество медалей высшей пробы (19) на счету китайских спортсменов. Но у них меньше "серебра" (15) и "бронзы" (11).

Фото: Instagram/paris2024

Призовую тройку замыкают хозяева соревнований с активом в 44 приза (12, 14, 18). Что же касается сборной Казахстана, то мы располагаемся на 29-й позиции общего зачета.

К этому часу мы заработали четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.

Тем временем утром 5 августа в аэропорту Алматы приземлился самолет с призерами парижской Олимпиады, среди которых наши дзюдоисты – чемпион Елдос Сметов и обладатель "бронзы" Гусман Кыргызбаев.