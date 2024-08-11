Казахстан завершил Олимпийские игры-2024 в Париже с семью медалями

После проигрыша борца-вольника Алишера Ергали в утешительной схватке иранцу Амиру Али Азарпире сборная Казахстана официально завершила выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Алишер Ергали (до 97 кг) проиграл иранцу Амиру Али Азарпире со счетом 1:6 и не сможет побороться за "бронзу". Таким образом, в копилке олимпийской сборной Казахстана семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые.

Единственное "золото" в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.

Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С "серебром" завершили Олимпиаду гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).

Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

11 августа 2024 года в заключительный день соревнований на Олимпийских играх в Париже Казахстан был представлен в двух видах спорта.

