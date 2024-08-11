Стало известно, кто будет нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады
Фото: olympic.kz
Нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады будут Эльжана Таниева и Батырхан Толеугали, сообщает Zakon.kz.
Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева заняла 13-е место на ОИ-2024.
Таеквондист Батырхан Толеугали, самый молодой спортсмен в составе сборной Казахстана на Олимпиаде, в 1/8 финала уступил двукратному чемпиону мира Симоне Алессио из Италии.
Ранее сообщалось, что Казахстан завершил Олимпийские игры-2024 в Париже с семью медалями.
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