Стало известно, кто будет нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады

Нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады будут Эльжана Таниева и Батырхан Толеугали, сообщает Zakon.kz.

Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева заняла 13-е место на ОИ-2024.

Таеквондист Батырхан Толеугали, самый молодой спортсмен в составе сборной Казахстана на Олимпиаде, в 1/8 финала уступил двукратному чемпиону мира Симоне Алессио из Италии.

Ранее сообщалось, что Казахстан завершил Олимпийские игры-2024 в Париже с семью медалями.