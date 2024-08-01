Костанайский "Тобол" принял швейцарский "Санкт-Галлен"

1 августа костанайский "Тобол" и швейцарский "Санкт-Галлен" сыграли в городе Костанай в матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Соперники встретились на стадионе "Центральный".

С 68-й минуты казахстанцы играли в меньшинстве. Так произошло, поскольку за вторую желтую карточку с поля был удален Эдедем Эссьен, а позже поле покинул еще Бейбит Галым. На 73-й минуте у гостей отличился Мустафа Сиссе.

Фото: Instagram/fc_st.gallen1879

Матч завершился победой гостей. Счет 1:0.

Это второе поражение казахстанцев. Таким образом они вылетают из еврокубкового сезона.

1 августа в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций шымкентский "Ордабасы" дома сыграл с "Дифферданжем" из Люксембурга.