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Костанайский "Тобол" принял швейцарский "Санкт-Галлен"

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 02:50 Фото: Instagram/fctobol
1 августа костанайский "Тобол" и швейцарский "Санкт-Галлен" сыграли в городе Костанай в матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Соперники встретились на стадионе "Центральный".

С 68-й минуты казахстанцы играли в меньшинстве. Так произошло, поскольку за вторую желтую карточку с поля был удален Эдедем Эссьен, а позже поле покинул еще Бейбит Галым. На 73-й минуте у гостей отличился Мустафа Сиссе.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 02:50

Фото: Instagram/fc_st.gallen1879

Матч завершился победой гостей. Счет 1:0.

Это второе поражение казахстанцев. Таким образом они вылетают из еврокубкового сезона.

1 августа в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций шымкентский "Ордабасы" дома сыграл с "Дифферданжем" из Люксембурга.

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