Самородов дебютировал за "Ахмат" матчем против 10-кратного чемпиона России

Поздно вечером 11 августа 2024 года прошел матч четвертого тура РПЛ, где именитый московский "Спартак" принимал грозненский "Ахмат", за который дебютировал игрок сборной Казахстана Максим Самородов, сообщает Zakon.kz.

Экс-форвард "Актобе" в первой игре на уровне РПЛ вышел против 10-кратного чемпиона России и сумел добиться для своей новой команды ничьей – 0:0.

Надо отметить, что казахстанский нападающий не играл с первых секунд матча, а был выпущен на замену за 14 минут до финального свистка.

Таким образом, подопечные Магомеда Адиева не дали сопернику поразить свои ворота, но и сами не смогли распечатать голкипера москвичей Александра Максименко.

"Довольно тяжелая игра, "Спартак" владел преимуществом, особенно в первом тайме. Нам нужно было прибавлять в атаке, во втором тайме в этом аспекте стали играть получше. Опять же, в обороне продолжали действовать достойно. Имели свои шансы, к сожалению, не забили. После 0:5 нужно было откатиться назад, к нашим "заводским настройкам". Зная, что "Спартак" будет владеть преимуществом, отошли от своих атакующих действий в плюс к нашей обороне. И получили такой матч". Главный тренер ФК "Ахмат" Магомед Адиев

После гостевой ничьей "Ахмат" находится на 14-м месте турнирной таблицы российской Премьер-лиги, набрав три очка. У команды три ничьи и одно поражение после четвертого тура.

Следующий матч грозненский коллектив также сыграет на выезде – 15 августа с "Краснодаром" в рамках игр Кубка России.

22-летний уроженец Актобе Максим Самородов официально стал игроком российского клуба "Ахмат" 6 августа.