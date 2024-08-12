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Самородов дебютировал за "Ахмат" матчем против 10-кратного чемпиона России

Футбол Дебют РПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 10:56 Фото: fc-akhmat.ru
Поздно вечером 11 августа 2024 года прошел матч четвертого тура РПЛ, где именитый московский "Спартак" принимал грозненский "Ахмат", за который дебютировал игрок сборной Казахстана Максим Самородов, сообщает Zakon.kz.

Экс-форвард "Актобе" в первой игре на уровне РПЛ вышел против 10-кратного чемпиона России и сумел добиться для своей новой команды ничьей – 0:0.

Надо отметить, что казахстанский нападающий не играл с первых секунд матча, а был выпущен на замену за 14 минут до финального свистка.

Таким образом, подопечные Магомеда Адиева не дали сопернику поразить свои ворота, но и сами не смогли распечатать голкипера москвичей Александра Максименко.

"Довольно тяжелая игра, "Спартак" владел преимуществом, особенно в первом тайме. Нам нужно было прибавлять в атаке, во втором тайме в этом аспекте стали играть получше. Опять же, в обороне продолжали действовать достойно. Имели свои шансы, к сожалению, не забили. После 0:5 нужно было откатиться назад, к нашим "заводским настройкам". Зная, что "Спартак" будет владеть преимуществом, отошли от своих атакующих действий в плюс к нашей обороне. И получили такой матч".Главный тренер ФК "Ахмат" Магомед Адиев

После гостевой ничьей "Ахмат" находится на 14-м месте турнирной таблицы российской Премьер-лиги, набрав три очка. У команды три ничьи и одно поражение после четвертого тура.

Следующий матч грозненский коллектив также сыграет на выезде – 15 августа с "Краснодаром" в рамках игр Кубка России.

22-летний уроженец Актобе Максим Самородов официально стал игроком российского клуба "Ахмат" 6 августа.

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