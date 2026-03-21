Спорт

Голевая передача Самородова помогла "Ахмату" победить в матче РПЛ

Футбол Пас Казахстанца, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 20:52 Фото: fc-akhmat.ru
Нападающий сборной Казахстана и игрок грозненского футбольного клуба "Ахмат" Максим Самородов в очередной раз поспособствовал успеху своих коллег в матче российской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

21 марта "Ахмат" в рамках 22-го тура РПЛ у себя дома сумел обыграть "Ростов" со счетом 1:0. В единственном голе у хозяев поля принял участие казахстанский форвард Максим Самородов, который на 33-й минуте отдал точный пас с углового своему напарнику Эгашу Касинтуре.

После этой победы грозненский коллектив спустя время снова вернулся на седьмое место турнирной таблицы РПЛ с активом в 30 очков.

Еще один представитель сборной Казахстана в составе "Ахмата" Галымжан Кенжебек вышел на поле только на 90-й минуте матча, заменив автора единственного гола Касинтуру.

Возвращаясь к достижениям Самородова, можно отметить его заслуги в предыдущих двух турах. 9 марта "Ахмат" с голом в исполнении Максима упустил победу над одним из лидеров РПЛ.

Затем на прошлой неделе экс-футболист "Актобе" отличился результативным пасом в матче с рекордным голом Артема Дзюбы.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
