Париж-2024: Англичане спасли жизнь главному творцу узбекского бокса

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев перенес сердечный приступ, празднуя победу своего ученика Хасанбоя Дусматова на Олимпиаде-2024. Наставника спасли британские врачи с помощью дефибриллятора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в разминочной зоне, где Тулкин Киличев праздновал "золото" своего подопечного, ему стало плохо. В эту секунду рядом оказались врачи сборной Великобритании Хардж Сингх и Робби Лиллис, которые сделали тренеру искусственное дыхание и использовали дефибриллятор.

Спустя время наставник пришел в сознание.



"Они были в зоне разминке, после чего мы услышали крики, которые не казались радостными. Они стали звать врача и просили о помощи. Мой коллега уже проводил сердечно-легочную реанимацию, когда я туда подошел. Нам потребовалось время, чтобы разогнать людей. После того, как мы проанализировали сердечный ритм Киличева, было решено применить электрошок". Английский физиотерапевт Робби Лиллис

10 августа в Париже завершился олимпийский турнир по боксу. На этих соревнованиях триумфом отметилась сборная Узбекистана, которая завоевала пять золотых медалей. Награду высшей пробы добыли Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Асадхуджа Муйдинхуджаев, Лазизбек Муллажонов и Баходир Джалолов.



Несомненно, одним из главных творцов подобного успеха стал 41-летний специалист Тулкин Киличев, который сейчас проходит лечение в одной из клиник Парижа, параллельно радуясь достижениям своих подопечных.





Фото: Instagram/tulkin_kilichev

Тулкин Киличев возглавляет сборную Узбекистана по боксу с 2014 года. Его ученик Хасанбой Дусматов за это время завоевал два "золота" для своей страны. До Парижа он первенствовал еще в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро.

Здесь подчеркиваем, что именно Дусматов не пустил нашего Сакена Бибосынова в полуфинал нынешних французских состязаний.