Капитан сборной Испании по футболу Морато развелся с женой

Чемпион Европы-2024 Альваро Мората и бизнесвумен Аличе Кампелло расстались после семи лет брака. Причиной развода стало "множество недопониманий", сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, утром 12 августа супруги объявили о расставании, каждый из них разместил новость на своих страницах в соцсетях.





Фото: Instagram/alvaromorata

"После некоторого размышления мы приняли решение расстаться. За эти годы очень любили, уважали и помогали друг другу. Нам нелегко, просим уважения и сочувствия. Не выдумывайте истории ради минутной славы, у нас только множество постоянных недопониманий, которые постепенно все портят. Аличе всегда будет занимать особое место в моем сердце, и все, через что мы прошли вместе, многому нас научило". Альваро Морато

Со своей стороны экс-супруга Альваро тоже выставила заявление с объяснениями развода.

Фото: Instagram/alicecampello

"Поясню, что в нашей жизни нет никаких третьих лиц. Наступает момент, когда недопонимания накапливаются, и постепенно все портится и взрывается. Просто поблагодарите Альваро за все, что он сделал для меня, за то, как он заботился обо мне и за то, каким отцом и мужем он был, и пожелайте ему всего наилучшего". Аличе Кампелло

Испанский форвард и итальянская бизнесвумен познакомились в 2016 году и поженились спустя год. За этот период у пары родились четверо детей, дочь и трое сыновей.

Альваро Мората в составе сборной Испании 14 июля стал победителем Евро-2024 в Германии.

А на прошлой неделе капитан "Ла Роха" получил наказание от УЕФА за некорректные скандирования.