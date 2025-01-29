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Спорт

Капитан сборной Испании Мората воссоединился со своей женой

Футбол Второй шанс, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 11:22 Фото: Instagram/alvaromorata
Лидер чемпионов Европы 2024 года по футболу Альваро Мората сошелся со своей бывшей супругой, итальянской моделью и бизнесвумен Аличе Кампелло, сообщает Zakon.kz.

Летом прошлого года форвард "Милана" и сборной Испании развелся с Аличе Кампелло после семи лет брака, передает Mundo Deportivo.

Футбол Воссоединение Семьи, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 11:22

Фото: Instagram/alicecampello

Тогда супружеская пара объяснила развод многочисленными недопониманиями с обеих сторон. У них четверо детей. 

"Они тогда расстались по разным причинам, но все сейчас изменилось. Любовь преодолевает все. Они решили дать друг другу второй шанс". Журналист Хавьер де Ойос

Эту новость подтвердил 28 января сам футболист в личной беседе с журналистом Хавьером де Ойосом. 

"Хави, я должен сказать тебе, что да, мы дали друг другу второй шанс". Альваро Мората

Альваро Мората является капитаном "Ла Роха", которая летом 2024 года стала победителем немецкого Евро. 

Сразу после чемпионата Европы лидер испанской футбольной дружины объявил о разводе с женой Аличе Кампелло и раскрыл причину своего поступка. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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