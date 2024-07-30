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К казахстанцам обратился олимпийский чемпион

К казахстанцам обратился олимпийский чемпион, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:27 Фото: Instagram/yeldos60kg
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, завоевавший на Олимпийских играх в Париже историческое "золото", поблагодарил семью, сограждан и тренера, сообщает Zakon.kz.

Обращение спортсмен опубликовал сегодня, 30 июля 2024 года, в Instagram.

"Я – олимпийский чемпион! К моему набору медалей не хватало только этой медали. До этого я дважды видел эту медаль с обеих сторон... И вот теперь "золото" Олимпиады – мое. Я приехал в Париж, чтобы завоевать только "золото". Моя мечта сбылась... Я счастлив! Я вижу ваши поздравления и теплые слова, которые получаю на протяжении нескольких дней... Большое спасибо! Ваша поддержка, поддержка казахского народа для меня всегда ценная, и в каком бы уголке мира я ни боролся, я это чувствую", – написал Елдос Сметов, обращаясь к казахстанцам.

Он подчеркнул, что "золото" ОИ-2024 – долгожданное историческое для казахского спорта и казахского дзюдо.

"Упорный труд, верность мечте, смелые шаги к цели, стойкость к травмам, требовательность, дисциплинированность привели меня к покорению этой вершины. Наш олимпийский путь состоял из трех частей и был долгим путешествием".Елдос Сметов

Олимпийский чемпион поблагодарил родителей, братьев, сестер, родных и близких за поддержку.

"Конечно, не хватит слов, чтобы описать заслуги моего личного тренера, второго отца Галымжана ага. Хочу выразить благодарность за поддержку профессиональных спортсменов нашему государству, Федерации дзюдо Казахстана и коллективу "Динамо", моему клубу".Елдос Сметов

Дзюдоист также призвал всех мечтать, верить и достигать целей.

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27 июля 2024 года казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Со значимой победой спортсмена поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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