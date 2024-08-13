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В российском футболе появился иранский игрок с инициалами из 45 букв

Футбол 45 Букв Инициалы, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:56 Фото: Instagram/dinamo_mx
Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан – под таким полным именем внесен в заявку футбольной команды "Динамо" (Махачкала) для участия в РПЛ новый игрок. Из-за понятных обстоятельств на майке иранского футболиста будет сокращенная надпись "Джавад", сообщает Zakon.kz.

Официальная заявка "Динамо" из Махачкалы поступила в офис РПЛ 13 августа, где иранский легионер представлен под полным именем из 45 букв – Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан.

Представление 21-летнего атакующего полузащитника из Ирана прошло еще четыре дня назад.

В клубе проинформировали, что на форме футболиста будет написано "Джавад". Он сыграл два матча за сборную Ирана.

Между тем футбольный мир в ожидании очередного фантастического трансфера в размере 1 млрд евро, который предлагает саудовский "Аль-Ахли" за лидера "Реала".

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