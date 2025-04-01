Лучший игрок получил необычный презент в чемпионате Норвегии по футболу

Голкипер норвежского футбольного клуба "Брюне" Ян де Бур получил четыре упаковки яиц в качестве приза в номинации "Лучший игрок гостевой команды", сообщает Zakon.kz.

30 марта 24-летний голландец дебютировал за команду "Брюне" в поединке норвежского чемпионата против "Буде-Глимт".

Матч выдался удачным, где его клуб обыграл действующего победителя элитсерии со счетом 1:0 в рамках первого тура нового сезона.

Ян де Бур в дебютной встрече оформил три сэйва, а также отразил пенальти.

"Наш голкипер был признан лучшим игроком "Брюне" против "Буде-Глимт" и отправился домой с призом лучшего игрока. Этим трофеем стали 4 упаковки яиц". Заявление ФК "Брюне"

Тем временем самый известный футболист Норвегии, а по совместительству форвард клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд на днях получил травму и ушел лечиться на неопределенный срок.