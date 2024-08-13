Лидеру "Реала" предложили контракт в размере 1 млрд евро

Саудовский футбольный клуб "Аль-Ахли" готов выложить 1 млрд евро бразильцу "Реала" Жуниору Винисиусу за пять лет договора. Это самая большая сумма за всю историю мирового спорта, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Globo Esporte, саудиты намерены заплатить форварду 1 миллиард евро сроком на пять лет, включая его зарплату и бонусы.



Главной целью такого фантастического предложения считают то, что Винисиус должен стать рекламным лицом перед ЧМ-2034, который планируют провести в Саудовской Аравии.





Фото: Instagram/realmadrid

Однако, "сливочные" не торопятся расставаться со своим лидером, несмотря на такую огромную сумму.



Если трансфер все-таки состоится, то контракт Винисиуса будет самым крупным в истории мирового спорта.

Но с другой стороны, как пишет As, сам бразилец может рассмотреть предложение из Саудовской Аравии. Он пока не получил официальных бумаг и хочет знать реальную сумму своей зарплаты.

Тем временем, королевский клуб неделю назад одержал первую победу в ходе подготовки к новому сезону.

В ночь на 15 августа "сливочные" сыграют в матче за Суперкубок УЕФА с итальянской "Аталантой".