Иман Халиф: Я не трансгендер. Я женщина

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Халиф рассказала о решении доказать свою принадлежность к женскому полу, сообщает Zakon.kz.

Путь 26-летней чемпионки из скромной алжирской глубинки был отмечен упорством и смелостью идти наперекор культурным ожиданиям, включая представление о том, что девушке не пристало заниматься боксом. По словам Хелиф, после победы в Париже она хранила молчание для сохранения внутреннего спокойствия.

Но теперь у нее есть послание политикам, использующим ее имя, передает CNN.

"Оставьте меня в покое. Я не трансгендер. Я женщина. Я хочу жить своей жизнью. Пожалуйста, не используйте меня в своих политических повестках", – сказала она в самом подробном за все время интервью.

Хелиф невольно оказалась в эпицентре культурных войн, формирующих элитный спорт и способных повлиять на новую политику Международного олимпийского комитета в отношении допуска женщин к соревнованиям. В беседе с CNN боксерша заявила, что готова пройти генетическое тестирование, но только если его будет проводить МОК.

"Конечно, я готова сделать все, что от меня требуется для участия в соревнованиях", – сказала олимпийская чемпионка, подчеркнув, что уважает МОК и его полномочия.

Это первый раз, когда Хелиф публично высказалась о готовности пройти подобный тест после того, как в 2025 году международный любительский руководящий орган бокса объявил о введении обязательного генетического тестирования для всех боксеров старше 18 лет, заявив, что это необходимо для "обеспечения безопасности всех участников и равных конкурентных условий для мужчин и женщин".

"Они должны защищать женщин, но при этом им нужно следить за тем, чтобы, защищая одних женщин, они не причиняли вред другим", – добавила она.

Объявляя новые правила в мае, World Boxing напрямую упомянула Хелиф по имени, заявив, что она не сможет выступать в женской категории на соревнованиях под эгидой World Boxing до прохождения так называемого тестирования пола.

"Когда они опубликовали мое имя, они вызвали у меня новый кризис. Это привело к новым спорам и новой кампании против меня", – сказала боксерша, вспоминая тот момент.

На фоне конфликта Хелиф снялась с чемпионата мира и с тех пор не возвращалась к соревнованиям. В настоящее время алжирская спортсменка тренируется в Париже.

