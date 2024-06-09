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Казахстанская футболистка Юлия Мясникова выиграла Суперкубок России

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 08:15 Фото: Instagram/myasnikova_yuliya15
В ночь на 9 июня казахстанская футболистка Юлия Мясникова выиграла Суперкубок России, сообщает Zakon.kz.

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О победе капитан женской сборной Казахстана и защитник ЦСКА Мясникова рассказала на своей странице в Instagram.

"Суперкубок наш!!!! Вымоленный!" Юлия Мясникова
Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 08:15

Фото: Instagram/myasnikova_yuliya15

В финальном матче команда Юлии обыграла минимально "Зенит" со счетом 1:0. Наша соотечественница вышла на матч с первых минут и отыграла его полностью.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 08:15

Фото: Instagram/myasnikova_yuliya15

И традиционное видео из раздевалки. Празднично-музыкальное.

В этот же день в Стокгольме Златан Ибрагимович попрощался со сборной Швеции.

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