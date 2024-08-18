"Аль‑Хиляль" разгромил "Аль‑Наср" в финале Суперкубка Саудовской Аравии

"Аль-Наср" Роналду уступил "Аль-Хилялю" в финале Суперкубка Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Встреча, проходившая 17 августа 2024 года в городе Абха, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Александар Митрович, по голу забили Сергей Милинкович‑Савич и Малком. В активе бывшего форварда "Зенита" также голевая передача.

У "Аль‑Насра" отличился Криштиану Роналду, который открыл счет, но затем "Аль-Хиляль" забил четырежды и выиграл турнир.

"Аль-Наср" – "Аль-Хиляль" – 1:4 (1:0, 0:4)

Напомним, "Аль‑Хиляль" пятый раз в истории завоевал Суперкубок Саудовской Аравии, в прошлом сезоне команда победила в чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что "Жирона" сыграла вничью с "Бетисом" в первом туре Ла Лиги.