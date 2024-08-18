Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Аль‑Хиляль" разгромил "Аль‑Наср" в финале Суперкубка Саудовской Аравии

футбол, Суперкубок, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 09:50 Фото: Instagram/alnassr
"Аль-Наср" Роналду уступил "Аль-Хилялю" в финале Суперкубка Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Встреча, проходившая 17 августа 2024 года в городе Абха, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Александар Митрович, по голу забили Сергей Милинкович‑Савич и Малком. В активе бывшего форварда "Зенита" также голевая передача.

У "Аль‑Насра" отличился Криштиану Роналду, который открыл счет, но затем "Аль-Хиляль" забил четырежды и выиграл турнир.

"Аль-Наср" – "Аль-Хиляль" – 1:4 (1:0, 0:4)

Напомним, "Аль‑Хиляль" пятый раз в истории завоевал Суперкубок Саудовской Аравии, в прошлом сезоне команда победила в чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что "Жирона" сыграла вничью с "Бетисом" в первом туре Ла Лиги.

Читайте также

Футбол Новый титул
"Байер" впервые в своей истории завоевал Суперкубок Германии по футболу
&quot;Суперкубок&quot; в Саудовской Аравии
Финал Суперкубка: Роналду вывел "Аль-Наср" вперед
Казахстанскую спортсменку удалили из списка участников
Казахстанскую дзюдоистку удалили из списка участниц элитного турнира
Андрей Дюсупов
Роналду Криштиану Саудовская Аравия 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
самолет, Астана
Аэропорт Астаны закрыли из-за экстренной посадки самолета из Токио
Казахстанскую спортсменку удалили из списка участников
Казахстанскую дзюдоистку удалили из списка участниц элитного турнира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: