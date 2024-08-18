"Аль‑Хиляль" разгромил "Аль‑Наср" в финале Суперкубка Саудовской Аравии
Фото: Instagram/alnassr
"Аль-Наср" Роналду уступил "Аль-Хилялю" в финале Суперкубка Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.
Встреча, проходившая 17 августа 2024 года в городе Абха, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Александар Митрович, по голу забили Сергей Милинкович‑Савич и Малком. В активе бывшего форварда "Зенита" также голевая передача.
У "Аль‑Насра" отличился Криштиану Роналду, который открыл счет, но затем "Аль-Хиляль" забил четырежды и выиграл турнир.
"Аль-Наср" – "Аль-Хиляль" – 1:4 (1:0, 0:4)
Напомним, "Аль‑Хиляль" пятый раз в истории завоевал Суперкубок Саудовской Аравии, в прошлом сезоне команда победила в чемпионате страны.
Ранее сообщалось, что "Жирона" сыграла вничью с "Бетисом" в первом туре Ла Лиги.
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