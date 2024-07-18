Неймар почти восстановился и провел первую тренировку в "Аль-Хиляле"

Бразильская звезда футбола Неймар возобновил тренировочный процесс в составе саудовского "Аль-Хиляла" после травмы крестообразных связок. Он не выходил на поле с октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

17 июля форвард сборной Бразилии присоединился к своей команде и провел первую тренировку после 10-ти месяцев отсутствия.

До повреждения Неймар сыграл за "Аль-Хиляль" всего лишь три матча после перехода из французского ПСЖ летом 2023 года.

32-летний футболист начал первые занятия в тренажерном зале, а затем испытал физические кондиции на поле.

В октябре прошлого года лидер сборной Бразилии по футболу Неймар получил серьезную травму и не смог доиграть первый тайм выездного матча отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Уругвая.



Из-за состояния здоровья нападающий пропустил недавний Кубок Америки.