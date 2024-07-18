Неймар почти восстановился и провел первую тренировку в "Аль-Хиляле"
Фото: Instagram/alhilal
Бразильская звезда футбола Неймар возобновил тренировочный процесс в составе саудовского "Аль-Хиляла" после травмы крестообразных связок. Он не выходил на поле с октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
17 июля форвард сборной Бразилии присоединился к своей команде и провел первую тренировку после 10-ти месяцев отсутствия.
До повреждения Неймар сыграл за "Аль-Хиляль" всего лишь три матча после перехода из французского ПСЖ летом 2023 года.
🎥 @neymarjr is back ⚽️💙#AlHilal pic.twitter.com/OypmcAmoLg— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 16, 2024
32-летний футболист начал первые занятия в тренажерном зале, а затем испытал физические кондиции на поле.
В октябре прошлого года лидер сборной Бразилии по футболу Неймар получил серьезную травму и не смог доиграть первый тайм выездного матча отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Уругвая.
Из-за состояния здоровья нападающий пропустил недавний Кубок Америки.
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