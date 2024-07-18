Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Неймар почти восстановился и провел первую тренировку в "Аль-Хиляле"

Футбол Возобновление Тренировок, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 09:34 Фото: Instagram/alhilal
Бразильская звезда футбола Неймар возобновил тренировочный процесс в составе саудовского "Аль-Хиляла" после травмы крестообразных связок. Он не выходил на поле с октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

17 июля форвард сборной Бразилии присоединился к своей команде и провел первую тренировку после 10-ти месяцев отсутствия.

До повреждения Неймар сыграл за "Аль-Хиляль" всего лишь три матча после перехода из французского ПСЖ летом 2023 года.

32-летний футболист начал первые занятия в тренажерном зале, а затем испытал физические кондиции на поле.  

В октябре прошлого года лидер сборной Бразилии по футболу Неймар получил серьезную травму и не смог доиграть первый тайм выездного матча отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Уругвая.

Из-за состояния здоровья нападающий пропустил недавний Кубок Америки.

Читайте также

Головкин уверен, что на ОИ-2024 наши спортсмены дойдут до медалей
Головкин уверен, что на ОИ-2024 наши спортсмены дойдут до медалей
Главный тренер &quot;Ордабасы&quot; объяснил провал команды и вылет из Лиги Чемпионов
Главный тренер "Ордабасы" объяснил провал команды и вылет из Лиги чемпионов
&quot;Ордабасы&quot; снова не смог обыграть &quot;Петрокуб&quot; в Лиге чемпионов
"Ордабасы" снова не смог обыграть "Петрокуб" в Лиге чемпионов
Куандык Шынасилов
Неймар 2024 год Кубок Америки Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Верховный Суд РК, суд, судебный процесс, судья
Чиновник требовал от бухгалтера 380 млн тенге за покровительство
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: