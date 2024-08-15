Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"
Прочитав материал Marca, болельщики, скорее всего, конечно, согласились с мнением авторов, параллельно сопоставив игру атакующего трио "Реала" и скорость знаменитого немецкого автопроизводителя BMW.
Как известно, в ночь на 15 августа мадридский клуб выиграл Суперкубок Европы, обыграв итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.
После этого триумфа "сливочных" испанская газета выставила статью с заголовком "Первая победа трио BMW", имея в виду Беллингема, Мбаппе и Винисиуса.
Здесь стоит вспомнить, что в свое время мадридское трио Гарет Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду называли BBC (Bale, Benzema, Cristiano), созвучно знаменитому британскому телеканалу.
Матч с "Аталантой" стал для Мбаппе дебютом в составе мадридского "Реала", где он забил победный мяч и завоевал первый свой трофей на международном клубном уровне.