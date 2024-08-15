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Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"

Футбол Название BMW, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 14:23 Фото: Instagram/k.mbappe, vinijr, judebellingham
После матча за Суперкубок УЕФА испанское издание Marca подчеркнуло действие трех нападающих королевского клуба в лице Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Журналисты назвали эту новую троицу БМВ, сообщает Zakon.kz.

Прочитав материал Marca, болельщики, скорее всего, конечно, согласились с мнением авторов, параллельно сопоставив игру атакующего трио "Реала" и скорость знаменитого немецкого автопроизводителя BMW.

Как известно, в ночь на 15 августа мадридский клуб выиграл Суперкубок Европы, обыграв итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.

После этого триумфа "сливочных" испанская газета выставила статью с заголовком "Первая победа трио BMW", имея в виду Беллингема, Мбаппе и Винисиуса.

Здесь стоит вспомнить, что в свое время мадридское трио Гарет Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду называли BBC (Bale, Benzema, Cristiano), созвучно знаменитому британскому телеканалу.

Матч с "Аталантой" стал для Мбаппе дебютом в составе мадридского "Реала", где он забил победный мяч и завоевал первый свой трофей на международном клубном уровне.

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Реал Мадрид Мбаппе Килиан Джуд Беллингем 2024 год Футбол Винисиус Жуниор
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