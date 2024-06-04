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ФК "Реал" собрал у себя трех самых дорогих игроков мира

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 17:11 Фото: Instagram/realmadrid
На данный момент мадридский "Реал" имеет в своем активе трех из пяти самых дорогих футболистов мира. К ним относятся Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, сообщает Zakon.kz.

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Согласно последним цифрам, вся эта мадридская троица входит в топ-5 самых дорогих игроков  футбольного рынка. На вершине списка самых ценных игроков стоят Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд ("Ман Сити") и Джуд Беллингем, за них дают по 180 млн евро.

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 17:11

Фото: Instagram/realmadrid

На четвертой и пятой позиции разместились Фил Фоден ("Ман Сити") и Винисиус Жуниор, их оценивают в 150 млн евро.

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 17:11

Фото: Instagram/mancity

Между тем, прошла информация, что официальная презентация новобранца "Реала" Мбаппе пройдет после Евро-2024. Точная дата будет зависеть от результатов сборной Франции в Германии.

3 июня мадридский клуб сообщил о подписании пятилетнего контракта с форвардом ПСЖ. А 20 мая Килиан организовал прощальный ужин в одном из ресторанов Парижа. 

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